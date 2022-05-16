Швеция подает заявку на членство в НАТО

Швеция подает заявку на вступление в НАТО, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

"Правительство страны решило, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО», - заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с лидером партии умеренных (Moderaternas) Ульфом Кристерссоном, сообщает УНН со ссылкой на Sveriges Radio.

В воскресенье правящие шведские социал-демократы отказались от 73-летней политики страны по невступлению в НАТО и надеются на скорейшее вступление в Альянс после вторжения России в Украину 24 февраля.

Финляндия в воскресенье также подтвердила, что подаст заявку на вступление в Североатлантический военный альянс.

Тем временем, сегодня Путин заявил, что у России нет проблем со Швецией и Финляндией, и их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы.

"Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции: в России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и потому в этом смысле непосредственной угрозы расширения за счет этих стран для России не создает" – заявил Путин.

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет - решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", - добавил он.