В Брюсселе соберется контактная группа из 50 стран, чтобы обсудить помощь Украине

В Брюсселе в среду соберется контактная группа по Украине, в которой примут участие представители 50 стран.

Председательствует на встрече американский министр обороны Ллойд Остин, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Остин отметил, что в центре внимания встречи будут неотложные требования Украины, которая продолжает борьбу против России.

"Бои на Донбассе – это жестокие артиллерийские бои. Украинские официальные лица заявили, что ежедневно в боях теряют от 150 до 200 солдат", – сообщают в минобороны США.

Остин координирует свои действия с контактной группой, чтобы при необходимости доставлять в Украину нужное оборудование.

"Например, одна страна может иметь артиллерийское оружие, другая может быть боеприпасы, а третья может иметь запасные части, необходимые системе. Контактная группа – это способ координировать действия наций, чтобы вывести разные части системы на передовую", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что у страны нет достаточного количества современных систем противоракетной обороны, а затягивание с их поставкой дорого обойдется стране.