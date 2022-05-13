Последнее обновление: 13.05.2022 12:20

Литва официально отзывает своего посла из России

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России, следует из зарегистрированного в четверг проекта постановления правительства.

Он должен прекратить выполнение обязанностей с 1 июня. Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге, которое было закрыто по требованию властей РФ после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде, передает Delfi.

В начале апреля правительство Литвы в ответ на убийства в Буче приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу этой страны покинуть Литву. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

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