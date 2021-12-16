Россия озаботилась планами Литвы запретить транзит грузов из Беларуси

Россия не оставит без внимания возможный запрет транзита через Литву грузов из Беларуси в случае его введения м называет такое развитие событий тупиковым.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с рассматриваемым в Литве проектом закона о введении санкций против Беларуси.

"С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Беларуси. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона РФ", - отмечается в комментарии, передает ТАСС.

"Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России. Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности, российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей", - указала дипломат.

Захарова также раскритиковала действия властей Польши, которая без заблаговременного уведомления ужесточила требование о предъявлении ПЦР-тестов на российско-польской границе, сократив срок их действия до 24 часов.

"Понимаем, конечно, сложности эпидемиологической обстановки и необходимости адекватных мер по борьбе с пандемией. Однако считаем, что такого рода шаги, затрагивающие повседневную жизнь многих людей, нужно обсуждать с заинтересованными международными партнерами и предупреждать о них заранее", - подчеркнула она.