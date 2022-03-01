Мэр Вильнюса написал перед посольством РФ "Путин, тебя ждет Гаага"

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимасюс сделал надпись "Путин, тебя ждет Гаага" на дороге напротив российского посольства в Литве, сообщает Reuters.

"Наш город всегда поддерживает искусство, особенно искусство, которое несет в себе послание мира", — сказал 48-летний Шимасюс, нанося краску на гигантские буквы 20-метрового слогана.

"Послание мира в том, что военные преступники должны оказаться в Гааге, в уголовном суде", — добавил он.

Литва заявила в понедельник, что обратится в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления и преступления против человечности в Украине, которые были совершены Россией и ее союзником Беларусью.

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе.

Прокурор расположенного в Гааге Международного уголовного суда Карим Хан ранее выразил обеспокоенность по поводу российского вторжения в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.