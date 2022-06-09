Последнее обновление: 09.06.2022 12:02

Глава МИД Литвы "не удивлен" идеей в РФ отозвать признание её независимости

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что после последних поступков России не удивлен идеей депутата Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы.

"Только управляемая зверями страна могла начать такую войну, как начала Россия. Я не удивлен, что и в политике люди не действуют по-человечески. И мы должны реагировать соответственно - быть готовыми защищать себя и союзников, политическими, дипломатическими или иными способами", – заявил в среду Ландсбергис.

Как сообщалось, депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в российскую Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР от 1991 года о признании независимости Литвы.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование