Глава МИД Литвы "не удивлен" идеей в РФ отозвать признание её независимости

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что после последних поступков России не удивлен идеей депутата Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы.

"Только управляемая зверями страна могла начать такую войну, как начала Россия. Я не удивлен, что и в политике люди не действуют по-человечески. И мы должны реагировать соответственно - быть готовыми защищать себя и союзников, политическими, дипломатическими или иными способами", – заявил в среду Ландсбергис.

Как сообщалось, депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в российскую Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР от 1991 года о признании независимости Литвы.