Последнее обновление: 08.06.2022 17:04

В России предлагают отменить признание независимости Литвы

Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в российскую Госдуму законопроект об отмене признания независимости Литвы.

Законопроект предлагает отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики от 6 сентября 1991 года". Федоров считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, поскольку нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республик, поскольку в Литве не проводился референдум о выходе.

"Также был нарушен Закон СССР от 03.04.1990 № 1409-1 "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов", – считает Федоров.

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