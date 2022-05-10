Беларусь выдвигает войска к западной и южной границам

Белорусские власти «в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования» выдвигают войска к западной и южной границам страны, объясняя необходимость такого решения усилением активности НАТО и возрастанию угрозы для синеокой.

«В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», - заявил начальник Генштаба ВС РБ Виктор Гулевич.

«Появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в странах Польши и Балтии свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь… Учение «Защитник Европы», на котором предполагается задействовать до 20000 человек и большое количество техники, еще 7 учений на территории стран, граничащих с Республикой Беларусь», - перечислил он якобы причины растущей угрозы со стороны НАТО, которая именно таким образом реагирует на военное вторжение России в Украину и возможно дальше в Европу.

«Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», - сообщил Гулевич.