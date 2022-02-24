Последнее обновление: 24.02.2022 16:42

Хренин озвучил задачи Минобороны РБ

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что ВС Беларуси поручено усилить прикрытие южной границы.

"… была поставлена задача усилить прикрытие южного направления государственной границы. На сегодня там выполняют задачи батальоны в режиме мирного времени, они не приведены в полную боевую готовность. У нас есть такое понятие - выполнение задач по предназначению", - сказал Хренин.

Он пояснил, что все Вооруженные Силы страны находятся в боевой готовности в пунктах постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня на совещании Лукашенко назвал первоочередной задачей защиту госграницы со странами НАТО - Польшей и Литвой.

"Наша задача сейчас - определить защиту государственной границы с НАТО - Польшей и Литвой. Задача была поставлена, чтобы вы видели все, чтобы мы не упустили ни одного танка, ни одного солдата. Мы должны видеть все, что происходит там, в Польше", - заявил Лукашенко.

По его словам, польское руководство может использовать сложившуюся ситуацию в своих целях: "Им сейчас эта войнушка ой как нужна для того, чтобы перечеркнуть непопулярность этой ПиС и Дуды обезумевшего. Им это очень к месту было бы".

По его словам, обстановка на южной границе контролируемая.

"Ничего на юге в ближайшее время не случится. А если и случится - у нас достаточно там сил и средств. Мы должны бояться на юге только провокаторов и диверсантов, подонков, в том числе тех бандитов и наших беглых, которые у них в лагерях готовятся для того, чтобы бороться здесь, в Беларуси, против нашего народа", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что на южных границах сейчас выведено для прикрытия пять батальонно-тактических групп сил специальных операций, вооруженных до зубов. Там же сосредоточены пограничные наряды и маневренные пограничные группы.

"Они выведены вчера вечером, сегодня ночью и дежурят по всему периметру границы. Все пограничные войска несут службу в усиленном режиме. Это мы закрыли всю границу", - заверил Лукашенко.



<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование