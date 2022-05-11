США обвинили РФ в кибератаках против Украины

США параллельно с ЕС заявили о причастности России к кибератакам против Украины незадолго перед 24 февраля и после начала полномасштабной войны.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Европейская правда".

Блинкен напомнил, что незадолго перед 24 февраля и уже после открытого вторжения РФ Украина пострадала от ряда кибератак, как дефейс сайтов, DDoS-атаки, попытки удаления информации с компьютеров государственных учреждений и частных компаний.

"По оценкам США, российские военные кибероператоры применили разные типы "стирающих" вирусов, включая WhisperGate, против украинских госучреждений и сетей частных компаний. Эти подрывные кибератаки начались в январе 2022 года, перед дальнейшим противоправным вторжением РФ в Украину, и продолжились дальше во время войны.

… в поддержку ЕС и других партнеров, США публично делятся своей оценкой о том, что это Россия запустила кибератаки против коммерческих сетей спутниковой связи, чтобы нарушить украинские системы управления во время вторжения, и эти действия имели побочные последствия и для других европейских стран. Эти действия вывели из строя терминалы с очень малой апертурой в Украине и по всей Европе - включая десятки тысяч терминалов за пределами Украины, среди прочего и такие, которые поддерживают работу ветровых турбин и предоставляют интернет-услуги частным лицам", - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что государства мира согласились поддерживать основанный на правилах международный порядок в киберпространстве, поэтому США с союзниками и партнерами принимают меры по защите от безответственных действий России.

"США разработали новые механизмы, чтобы помочь Украине выявлять киберугрозы и восстанавливаться после таких инцидентов. Мы также усилили поддержку цифрового сообщения в Украине, в частности, предоставляя спутниковые телефоны и терминалы должностным лицам, поставщикам жизненно важных услуг, операторам критической инфраструктуры. Мы высоко оцениваем усилия Украины в правительственном секторе и вне его для защиты от такой деятельности и восстановления после неё, в то время, когда страна и физически подвергается атакам", - добавил Энтони Блинкен.

Как сообщалось, ЕС обнародовал заявление, в котором осудил российскую кибератаку на спутниковую сеть Viasat за час до вторжения в Украину.

"Мы решительно осуждаем злонамеренную кибердеятельность, которую совершает Россия против Украины и которая способствовала противоправному вторжению… Кибератаки является неотъемлемой составляющей войны Путина и безответственного поведения России в киберпространстве", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.