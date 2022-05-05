Глава Coca-Cola допустил уход компании с российского рынка

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, может уйти с российского рынка, допустил глава компании Джеймс Куинси.

Как заявил Куинси на мероприятии CEO Council Summit, организованном The Wall Street Journal, Coca-Cola может прийти к тому, что ее бизнес в РФ "полностью исчезнет", если конфликт на Украине затянется.

В марте компания объявила о приостановке поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка.

Coca-Cola подверглась критике за то, что не остановила продажи в РФ. При этом Куинси сомневается, что действия таких компаний, как Coca-Cola, могут оказать давление на власти, передает Интерфакс.

Ранее Coca-Cola прогнозировала, что приостановка бизнеса в России отнимет от выручки и операционной прибыли за 2022 год 1-2%.

В РФ работает боттлер Coca-Cola Co. - Coca-Cola HBC. В стране компании принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков - в Москве и Московской области (два завода), Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Как сообщалось, в 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов (в одном коробе около 5,7 литра, то есть продажи в РФ составили около 2,1 млрд литров).