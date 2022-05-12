Компания Siemens объявила, что уйдет с российского рынка, и уже запустила «процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности».

«Siemens уйдет с российского рынка из-за войны на Украине», — говорится в сообщении, передает РБК.

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Беларусь. Financial Times со ссылкой на источник писало, что компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ» и что в Siemens оценивают последствия санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине.