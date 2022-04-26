Valio продаст бизнес в России вместе с правами на Viola

Финский концерн Valio объявил о завершении переговоров с группой компаний «Велком», которая станет новым владельцем его российских активов.

В рамках сделки к ГК «Велком» перейдет завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в населенном пункте Ершово Одинцовского района Московской области и права на бренд Viola.

«Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из наиболее известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент», — говорится в сообщении Valio.

Кроме того, по условиям сделки ГК «Велком» сможет в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, выпускать и продавать продукцию Valio под брендами, не вошедшими в сделку.

Цена сделки не раскрывается. В 2020 году продажи российского подразделения Valio составили €85 млн, или примерно 5% от глобальных продаж концерна, сообщает РБК.

В начале марта Valio анонсировала прекращение деятельности в России, поскольку для ее продолжения «нет этических предпосылок». Спустя несколько дней российское подразделение — ООО «Валио» — сообщило, что продолжает операционную деятельность в России, поддерживает работу производства и выполняет обязательства перед клиентами и партнерами.

Российское подразделение Valio было открыто в Петербурге в 1994 году. У компании в России один собственный завод — в Ершово, однако она сотрудничает с другими предприятиями в Ленинградской области, Москве и Рязани. Финский производитель продает в России более 180 наименований продукции, в том числе молоко, сливки, творог, твердые сыры, йогурты, безлактозные продукты. В российском подразделении Valio работают около 450 человек.