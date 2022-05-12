Электромобильный стартап Arrival экс-главы Yota уйдет из России

Британский электромобильный стартап Arrival, который основали экс-глава телекоммуникационного оператора Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов, намерен прекратить деятельность в России, сообщает Financial Times.

По словам представителя Arrival Тома Элвиджа, компания начала выводить свою деятельность за пределы России с тех пор, как началось российское военное вторжение в Украину. Элвидж сообщил, что у стартапа есть российская команда, которая занимается программным обеспечением. Сколько в нее входит сотрудников, он не уточнил.

Процесс займет несколько месяцев, считает Элвидж. «Мы уже перевезли почти всю нашу команду в Грузию и организовали рабочие места в Тбилиси», — сообщил он. В Arrival добавили, что не планируют вести «какие-либо операции в России в будущем».

В ответ на вопрос о том, не опасается ли Arrival санкций из-за прежней должности Свердлова в российском правительстве, Элвидж указал, что основатель стартапа, как и сама компания, открыто выступили против боевых действий на Украине.

Штаб-квартира Arrival расположена в Великобритании, у нее также есть офисы в США, Германии, Нидерландах, Израиле и Люксембурге.

Денис Свердлов в 2007–2012 годах был генеральным директором Yota Group, в 2012–2013 годах — замглавы Минкомсвязи. Российский Forbes оценил его состояние в $1,4 млрд.