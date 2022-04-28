Последнее обновление: 28.04.2022 09:44

Власти Беларуси признают экстремистским независимый профсоюз на «Гродно Азоте»

Генпрокуратура Беларуси приостановила деятельность первичной организации Белорусского Независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот», сообщила пресс-служба ведомства.

«Одновременно в Гродненский областной суд направлено заявление о признании данной первичной организации экстремистской, запрещении ее деятельности и ликвидации», - говорится в сообщении.

Поводом для подобных действий властей стала попытка организовать на предприятии политическую забастовку.

«В ходе проверки получены достоверные сведения об активном непосредственном участии руководителя и членов первичной организации в попытке организовать на предприятии забастовку исключительно в политических целях», - сказано в сообщении.

Кроме того, безусловным атрибутом экстремизма в современной Беларуси является наличие чата в Telegram, который по дефолту является экстремистским.

«Названной первичной организацией в мессенджере Telegram создан чат, участниками которого были исключительно ее члены и руководство, а также иные представители Белорусского Независимого профсоюза. Решением суда Ленинского района г.Гродно информационная продукция такого Telegram-чата признана экстремистскими материалами», - также отмечает Генпрокуратура РБ.

«Поскольку деятельность первичной организации противоречила требованиям законодательства, сопряжена с распространением экстремистских материалов и публичных призывов к забастовкам с выдвижением политических требований, имелись основания для признания такой организации экстремистской», - заключает Генпрокуратура РБ.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование