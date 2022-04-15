IndustriALL призывает режим Лукашенко прекратить репрессии против независимых профсоюзов

Генеральный секретарь глобальной федерации профсоюзов IndustriALL Атле Хойе написал письмо главе администрации президента РБ Игорю Сергеенко с призывом прекратить репрессии против независимых профсоюзов.

"Мы глубоко обеспокоены недавним вопиющим нападением на независимое профсоюзное движение в Беларуси", – говориться в письме.

7 апреля 2022 года КГБ Беларуси признал Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) экстремистской организацией и запрете его деятельности.

Профсоюз РЭП, основанный в 1990 году, входит в Глобальный союз IndustriALL.

"Беларусь идет по ложному пути, притесняя свои демократические рабочие организации и тем самым нарушая свои международные обязательства, в том числе Конвенцию МОТ № 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию, ратифицированную Беларусью. В последние месяцы мы продолжали получать тревожные сообщения от членских организаций IndustriALL, Белорусского профсоюза работников радио и электронной промышленности (РЭП), Белорусского независимого профсоюза (БНП) и Свободный профсоюз металлистов (СПМ). В этих сообщениях четко указано, что их лидеры, активисты и рядовые члены по-прежнему подвергаются постоянному давлению и репрессиям со стороны властей и работодателей за свою деятельность в защиту прав трудящихся", – отмечает генеральный секретарь Атле Хойе.

Отмечается, что в последнее время участились допросы профсоюзных активистов, широкое распространение получила незаконная установка видео и подслушивающих устройств в офисах профсоюза, давление на членов профсоюза с целью заставить их выйти из профсоюза.

"Эти нарушения должны быть немедленно прекращены. Глобальный союз IndustriALL призывает прекратить репрессии против независимых профсоюзов, их лидеров и членов, исключить Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности из списка экстремистских организаций и разрешить РЭП продолжить свою профсоюзную деятельность.

Мы сообщаем об этих случаях крайних репрессий против членов, лидеров и активистов профсоюзов в Международную организацию труда (МОТ), где Беларусь находится под особым контролем в связи с продолжающимися нарушениями прав трудящихся и вмешательством в дела профсоюзов", – заявил Атле Хойе.