Кремль настойчиво обвиняет Украину в подлоге трупов в Буче

События в украинской Буче — подлог, его цель — очернить российскую армию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал произошедшее «трагическим шоу».

«Это подлог с тем, чтобы попытаться очернить российскую армию», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что любые обвинения в адрес российских военных являются беспочвенными.

Отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Россия в участии в расследовании событий в Буче, Песков сказал, что «нужно подумать насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование, нейтральной, неангажированное, беспристрастное».

В свою очередь, зампред Совбез РФ Дмитрий Медведев назвал сообщения об убийствах мирных жителей в Буче фейком, «вызревшим в циничном воображении украинской пропаганды».

Подобные фейки появляются для «расчеловечивания России», уверен Медведев.

По его словам, для дискредитации России «взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей». Он считает, что подобные фейки создают «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными НКО».