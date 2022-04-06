Последнее обновление: 06.04.2022 12:46

Кремль назвал «жестом доброй воли» отвод войск из Киевской области

Отвод российских войск из Киевской области является «жестом доброй воли» для создания условий на переговорах с Киевом, в ходе которых возможны «серьезные решения».

Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия, что может положить конец военному вторжению.

«…мы заинтересованы в том, чтобы он (Зеленский – ред.) согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», — сказал Песков.

«Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», — сказал представитель Кремля.

Он также утверждает, что сообщения о планах российских властей убить Зеленского не соответствуют действительности.

«Нет, это неправда», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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