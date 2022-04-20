Последнее обновление: 20.04.2022 16:32

Украина получила предложения Москвы

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская сторона получила предложения Москвы и изучает их.

"Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", – цитирует его Интерфакс.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговорного процесса Москва передала Украине проект документа с "четкими формулировками" и "ждет ответа".

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