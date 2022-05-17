Киев подтвердил прекращение переговоров между Украиной и Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию российской стороны о том, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен.

"Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", — сказал Подоляк.

Он также заявил, что отдавать что-либо, чтобы "сохранить лицо Путина", Украина не собирается.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора заявили, что для дипломатического решения конфликта между РФ и Украиной необходимо немедленное прекращение Россией боевых действий и отвод войск.

Несколькими часами ранее сегодня о прекращении переговоров заявил замглавы МИД РФ Руденко, утверждая, что инициатором выхода из процесса был Киев, передает УНИАН.

"Переговоры РФ и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса", - сообщил Руденко.