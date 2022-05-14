Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали" в заблокированном Мариуполе, сообщила вице-премьер Украины вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению всех сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", — сообщила Верещук, передает УНН.

Ранее Верещук сообщала, что эвакуация из "Азовстали" в заблокированном Мариуполе начнется со спасения тяжелораненых, украинская сторона хочет, чтобы был подписан документ, как именно будет происходить эвакуация с завода.

Президент Украины Зеленский заявлял, что над освобождением украинских военных с завода "Азовсталь" работают три страны – Израиль, Турция и Швейцария.