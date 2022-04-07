Турция: Продолжение переговоров России и Украины представляется более сложным из-за Бучи

Старший советник президента Турции Ибрахим Калин заявил, что в переговорах России и Украины по урегулированию появились трудности с организацией дальнейших встреч из-за произошедшего в городе Буча Киевской области.

«То, как развиваются события на месте, иллюстрации из Бучи и сейчас нескольких других мест, конечно же, сделали более сложным, чем неделей ранее, продолжение переговоров. <...> Украинцы опустошены, как и все мы... Это действительно ужасные, совершенно неприемлемые, бесчеловечные действия, и, кто бы это ни сделал, он должен быть привлечен к ответственности», — заявил Калин в интервью британскому изданию Financial Times, передает РБК.

Вместе с тем советник отметил, что Турция, которая уже организовала два раунда встреч делегаций России и Украины, призывает стороны к продолжению переговоров. Он напомнил, что министр обороны Турции ранее связался с российским и украинским коллегой и предложил совместно обеспечить безопасную эвакуацию жителей Мариуполя, в котором продолжается российская спецоперация.

«Мы должны дать шанс дипломатии, важно продолжать разговор с российской стороной. Лично я не ожидаю значительного прорыва в следующие пару дней или, вероятно, неделю. Но, возможно, через неделю или две мы вновь увидим какое-то продвижение», — добавил он.

Калин рассказал, что обсуждение связанных с гарантиями безопасности вопросов находится на самой ранней стадии. «В принципе, мы относимся к этому положительно. <...> Мы обсуждали это с россиянами и украинцами. У нас состоялись дискуссии с американцами и французами, но все еще есть множество деталей военного характера, которые должны быть проработаны нашими военными перед тем, как мы поставим подпись», — сказал Калин.

Вопросы «демилитаризации» Украины, по его словам, все еще прорабатываются, и в этом между позициями Москвы и Киева сохраняется «большой разрыв». «Главная озабоченность Москвы заключается в том, что Украина не должна иметь никакого огневого потенциала, который может представлять угрозу для России. Украина хочет иметь сильные, серьезные вооруженные силы с нормальными возможностями армии, как у любой суверенной страны», — сказал советник президента.

Также, по его словам, значительные разногласия на переговорах вызывают вопросы Крыма и Донбасса.