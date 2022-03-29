На переговорах РФ и Украины в Турции продолжаются интенсивные консультации

На проходящих в Турции переговорах РФ и Украины В настоящее время продолжаются интенсивные консультации по нескольким важным вопросам, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевое – это договор о международных гарантиях безопасности для Украины и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", – заявил Подоляк.

По его словам, второй блок вопросов, которые сейчас обсуждают делегации - это прекращение огня, чтобы можно было решить все накопившиеся гуманитарные проблемы, передает УНИАН.

"И сегодня имеем еще одну проблему, которая становится все больше, это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев. У нас и в прямом эфире кое-где звучат призывы, чтобы уничтожать одну или другую нацию, что приводит к конфликтам, к видеозаписям того, как нарушается Женевская конвенция относительно военнопленных", - рассказал советник главы ОП.