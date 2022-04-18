Последнее обновление: 18.04.2022 13:10

ЕАБ назвал логистику причиной дальнейшего роста инфляции в Беларуси

Ускорение годовой инфляции в Беларуси в марте до 15,9% эксперты ЕАБР увязали с ослаблением белорусского рубля и транспортно-логистическими затруднениями.

«Это преимущественно связано с ослаблением белорусского рубля и транспортно-логистическими затруднениями», - говорится в еженедельном комментарии банка.

При этом, эксперты прочат синеокой дальнейший рост инфляции.

«Подстройка цен под изменение курсов валют в большей степени завершена, в то время как налаживание логистических цепей продолжит вести к росту издержек», - сказано в комментарии.

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