ЕАБ назвал логистику причиной дальнейшего роста инфляции в Беларуси

Ускорение годовой инфляции в Беларуси в марте до 15,9% эксперты ЕАБР увязали с ослаблением белорусского рубля и транспортно-логистическими затруднениями.

«Это преимущественно связано с ослаблением белорусского рубля и транспортно-логистическими затруднениями», - говорится в еженедельном комментарии банка.

При этом, эксперты прочат синеокой дальнейший рост инфляции.

«Подстройка цен под изменение курсов валют в большей степени завершена, в то время как налаживание логистических цепей продолжит вести к росту издержек», - сказано в комментарии.