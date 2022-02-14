Цены на промтовары в Беларуси в январе выросли на 1%

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в январе 2022 года выросли на 1,0% по сравнению с декабрем 2021 года.

Как сообщает Белстат, в том числе цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 1,0%, промежуточные товары – на 1,2%, потребительские товары – 0,6%.

Цены на сельхозпродукцию в январе выросли на 2,0% по сравнению с декабрем 2021 года. В растениеводстве цены к декабрю подскочили на 5,8%, в животноводстве – на 1,0%.

Рост цен в строительстве в январе 2022 года по сравнению с декабрем составил 5,6%, в том числе цены на строительно-монтажные работы выросли соответственно на 4,4%. Цены на машины и оборудование к декабрю выросли на 1,9%, прочие работы и затраты- на 25,9%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 1,5%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2022 года выросли на 2,1%.