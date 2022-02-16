МАРТ Беларуси предлагает импортозамещение для борьбы с инфляцией

Белорусские власти признают, что в ближайшее время в стране сохранится высокая инфляция, обусловленная в том числе влиянием мировой инфляции.

Об этом сегодня заявил глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов на заседании коллегии, сообщает пресс-служба ведомства.

Из доклада министра следует, что помимо ручного управления ценами власти намерены бороться с инфляцией импортозамещением и сокращением затрат.

«В завершение итогового заседания коллегии министром отмечено, что негативное влияние мировой инфляции сохранится в ближайшее время. Для сдерживания инфляции МАРТ продолжит принимать точечные меры реагирования в зависимости от вызовов. Это будут меры не только административного характера. Самый важный источник снижения инфляции – это замещение импорта отечественными товарами и работа по сокращению затрат», - говорится в сообщении.