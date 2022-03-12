В феврале годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 9,99%

Потребительские цены на товары и услуги в феврале 2022 года выросли на 9,99% в годовом выражении, в январе годовая инфляция составила 10,4%, сообщил Белстат РБ.

По сравнению с январем 2022 года цены в феврале выросли на 1,6%. С начала года рост цен уже составил 3,1%

Продовольственные товары в феврале подорожали на 11,4% в годовом выражении (к февралю 2021 года), на 1,2% к январю и на 3,2% с начала года.

Непродовольственные товары подорожали соответственно на 8,6%, 0,5% и 1,2%, цены и тарифы на услуги – на 9,4%, 5,4% и 1,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 102,1%.