Последнее обновление: 22.04.2022 15:42

Производитель подшипников SKF все-таки уходит из России

Крупнейший мировой производитель подшипников шведская компания SKF уходит из РФ, сообщила пресс-служба компании.

"Российское вторжение в Украину имеет серьезное влияние на наши операции как в Украине, так и в России. В этой ужасной ситуации мы, как всегда, уважали все санкции и экспортный контроль. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее компания остановила свой завод в РФ и прекратила экспорт в страну, передает УНИАН.

Отмечается, что теперь компания решила прекратить свои сделки, участие и инвестиции SKF в России. Ее намерение состоит в том, чтобы избавиться от всех российских операций и обеспечить будущее наших коллег".

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