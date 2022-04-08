ЦБ России снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 базисных пунктов до 17% годовых.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля", - говорится в комментарии ЦБ.

Следующее, плановое заседание по ставке состоится 29 апреля.