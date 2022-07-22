Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пункта

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых, сообщает пресс-служба банка.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции… Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков»№, - говорится в сообщении.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 4,0–6,0%. Снижение в значительной мере будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%, отражая эффект базы I квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска. В 2024 году прирост ВВП прогнозируется в диапазоне 1,5–2,5%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года.