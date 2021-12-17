Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

"В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - сказано в сообщении.