Последнее обновление: 17.12.2021 16:12

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

"В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - сказано в сообщении.

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