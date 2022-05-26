Банк России неожиданно снизил ключевую ставку до 11%

Центробанк России снизил ключевую ставку с 14 до 11%, говорится в сообщении регулятора со ссылкой на решение внепланового заседания совета директоров.

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако по оценке на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — отмечает ЦБ.

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного повышения до 20% в феврале. При этом, регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.