Ашан прекращает инвестиции и поставки в РФ

Французская сеть супермаркетов "Ашан" прекращает инвестиции и поставки в Россию, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу украинского офиса Ашана.

"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в РФ. (...) С первых дней войны компания Ашан Украина осудила военную агрессию России. Под натиском тысяч обращений сотрудников, десятков писем — главный офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", — говорится в сообщении.

В свою очередь, французский производитель молочных продуктов Danone также рассматривает возможность ухода из России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Danone рассматривает возможность ухода из России», — сказал собеседник агентства.

Danone производит молочные продукты «Активиа», Actimel, «Простоквашино», «Био Баланс», детское питание «Тема», «Растишка», «Малютка», минеральную воду Evian и др.

Ранее компания отказалась уходить с российского рынка.