Последнее обновление: 04.04.2022 10:41

Война в Украине убила 161 ребенка

Уже 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии России, сообщает Генпрокуратура Украины.

"По состоянию на утро 4 апреля 2022 года не менее 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 161 ребенок погиб и 264 ранены", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, из-за бомбежек и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

По данным ООН на 2 апреля в Украине погибли 1417 мирных жителей и 2038 были ранены, следует из данных Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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