Генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в Буче

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование произошедшего в Буче.

«Необходимо, чтобы независимое расследование позволило привлечь к ответственности», — говорится в его заявлении. Гутерриш сказал, что «глубоко шокирован» фото и видео из украинского города, сообщает РБК.

На опубликованных 3 апреля СМИ а также украинскими властями кадрах из Бучи видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что изображенных на фото людей застрелили. По его словам, еще 280 человек похоронены в братских могилах.

Минобороны РФ назвало опубликованные фото и видео провокацией и заявило, что российские военные непричастны к убийствам мирных жителей. В ведомстве добавили, что все российские подразделения полностью покинули Бучу 30 марта, а за то время, пока город контролировался российскими войсками, «ни один местный житель не пострадал».

МИД РФ и вовсе заявил, что тела убитых гражданских лиц в Буче являются «очередным преступлением киевского режима», цель которого срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

«Главы государств, главы внешнеполитических ведомств, общественные деятели, бывшие, кстати говоря, политические деятели сделали заявления исходя только из видеокадров, буквально минутных видеокадров, там, по-моему, даже меньше минуты, и нескольких фотографий. И они уже готовы обвинять во всем», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.