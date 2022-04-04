В Китае выявили новый подвариант штамма «омикрон»

В провинции Цзянсу на востоке Китая выявили новый подвариант коронавирусного штамма «омикрон» ВА 1.1.

Как сообщает РБК со ссылкой на Global Times, вариант выявили 28 марта. Как указали в Центре по контролю и профилактике заболеваний, на то, чтобы узнать о нем больше, понадобится время.

Штамм «омикрон» выявили осенью прошлого года в ЮАР. Затем он распространился в остальные страны. Он отличается от других штаммов большей заразностью, но при этом меньшей летальностью. Позже «омикрон» мутировал, появились подвиды ВА.1 и ВА.2.

«Из этих двух более заразен BA.2. Это самый заразный вариант вируса SARS-CoV-2, который мы видели», — сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Кроме того, в ВОЗ считают, что пандемия коронавируса далека от завершения. В организации ранее заявляли, что острая фаза пандемии может закончиться в этом году, но срок будет зависеть от того, насколько быстро удастся вакцинировать 70% населения в каждой стране.