Последнее обновление: 04.01.2022 11:34

Власти Китая закрыли на карантин город-миллионник из-за трех случаев коронавируса

Город Ючжоу в китайской провинции Хэнань закрыли в понедельник вечером после того, как в воскресенье там обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом.

Более 1 миллиона граждан теперь обязаны оставаться дома. Общественный транспорт в городе остановили, отменили общественные собрания и учения, а центр города заблокирован для въезда и выезда, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Также магазинам и супермаркетам дали указание "приостановить коммерческую деятельность, за исключением поставок товаров ежедневного потребления".

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