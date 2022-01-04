Власти Китая закрыли на карантин город-миллионник из-за трех случаев коронавируса

Город Ючжоу в китайской провинции Хэнань закрыли в понедельник вечером после того, как в воскресенье там обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом.

Более 1 миллиона граждан теперь обязаны оставаться дома. Общественный транспорт в городе остановили, отменили общественные собрания и учения, а центр города заблокирован для въезда и выезда, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Также магазинам и супермаркетам дали указание "приостановить коммерческую деятельность, за исключением поставок товаров ежедневного потребления".