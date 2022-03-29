Украина готова зафиксировать внеблоковый статус без вступления в военно-политические союзы, Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией

Как передает УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам первого раунда переговоров с РФ в Стамбуле.

"Договор о гарантиях безопасности - это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины", - сказал Чалый.

Он отметил, что ключевое требование украинской делегации на переговорах с РФ относительно этого будущего договора - это "четкие юридически обязывающие гарантии безопасности Украины, которые по своему содержанию и по своей форме должны быть аналогичные статьи 5 НАТО".

"То есть, если Украина будет объектом любой агрессии, любого военного нападения, или любой военной операции, - мы вправе в течение трех дней провести немедленные консультации, и если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и даже, мы включаем такое положение, как закрыть воздушное пространство над Украиной, сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины, и это является ключевой нашей требованием", - подчеркнул Чалый.

"Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, а для нас это самое принципиальное требование, то Украина будет в позиции - фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически уже зафиксировано в нашей декларации о суверенитете, которая была принята 16 июля 1990 года", - подчеркнул Чалый.

"В соответствии с этим, такими гарантиями, которые фактически равны статье 5 НАТО, мы, как это требует сегодня Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, а также не будем размещать на нашей территории военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов", - заявил Чалый.