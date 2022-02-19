НАТО временно закрывает свое представительство в Киеве

НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и эвакуирует своих сотрудников в Брюссель и Львов, сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на пресс-службу Альянса.

“НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют”, — написал пресс-секретарь НАТО в электронном письме изданию.

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.

Ранее стало известно, что правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно. Посольство перенесли во Львов, сообщает УНН. Также Канада временно переносит свое посольство из Киева до Львова за угрозы российской агрессии.