НАТО проведет перевооружение Украины

Лидеры саммита НАТО в Мадриде утвердили комплексный пакет помощи Украине, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что страны НАТО на саммите выразили готовность помогать Украине в войне с Россией столько, сколько нужно.

"Сегодня лидеры согласились укрепить нашу поддержку (Украины), согласовав комплексный пакет помощи для Украины", - сообщил Столтенберг на пресс-конференции после саммита НАТО.

Он отметил, что пакет включает средства связи, поставки горючего, медицинское оборудование, оборудование для противостояния биологическому, химическому и ядерному оружию, оборудование для борьбы с дронами.

В долгосрочной перспективе НАТО согласилась помочь Украине перейти с советского вооружения на современное натовское оружие.

"Сильная независимая Украина является ключевой для стабильности евроатлантического сообщества… Украина может полагаться на нас так долго, как это нужно", - сказал Столтенберг.