Последнее обновление: 26.03.2022 09:06

Крупнейшие банки Японии прекратили операции со «Сбербанком» в долларах

Крупнейшие японские банки — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — решили приостановить долларовые транзакции со «Сбербанком» из-за санкций США, передает газета The Sankei News.

Это связано с тем, что «Сбербанк» нарушает правила США, связанным с транзакциями в долларах, что может повлиять на расчеты по энергетическим и другим торговым операциям между японскими компаниями и Россией.

С 26 марта американские финансовые учреждения начали отклонять платежи, в которых участвует «Сбер» или любая из его дочерних компаний, передает РБК.

При этом о запрете для клиентов «Сбера» на перевод в другой банк в некоторых валютах, в том числе в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах, сообщили еще 18 марта.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование