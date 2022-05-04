ЕС отключит от SWIFT Московский кредитный банк и Россельхозбанк

Европейская комиссия намерена предложить выбросить российские банки "Московский кредитный банк" и "Российский сельскохозяйственный банк" из международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на 4-х дипломатов ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

"Мы наконец-то "десвифтизируем" Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший банк России, он держит около 37% всего банковского сектора, но мы также десвифтизируем и другие два крупных банка в России", - сказала она.

Сегодня послы ЕС обсудят санкционные предложения ЕК.