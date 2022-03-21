Центробанк РФ убрал с сайта данные о владельцах банков

С сайта Центробанка исчезла информация о собственниках кредитных организаций, на страницах конкретных финансовых организаций не оказалось рубрики «Информация о контролирующих лицах банка», хотя ранее она там была.

18 марта совет директоров Банка России разрешил финансовым организациям до конца текущего года не раскрывать часть данных — о контролирующих их лицах, присоединении, преобразовании или реорганизации компании либо о членах органов управления или иных должностных лицах. Такое решение совета директоров ЦБ, однако, не освобождает финансовые организации от обязательств по регулярной отчетности в установленном порядке, передает РБК.

Правление ЦБ этим решением позволило и самому регулятору до конца 2022 года не раскрывать эту информацию на своем сайте. Вместе с тем по состоянию на 20 марта на сайте Центробанка содержалась информация о процедуре реорганизации банков.

Центробанк в начале марта позволил российским банкам не публиковать на своих сайтах и на сайте регулятора ключевые формы отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в том числе за февраль. Такую меру в Центробанке объяснили снижением рисков кредитных организаций, которые связаны с международными санкциями. Участники рынка все еще могут раскрывать «по необходимости» отчетность своим контрагентам, отметили в Банке России.

Скрытой оказалась и динамика международных резервов российского Центробанка, которая прежде публиковалась еженедельно. Последнее обновление произошло в середине февраля, тогда регулятор отчитался о $643,2 млрд резервов. «В ближайшие три месяца, начиная с 18 февраля 2022 года, во всех публикациях будут использоваться эти данные», — сообщили в регуляторе.