Новые санкции ЕС будут направлены против Сбербанка РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций Европейского Союза против России будет нацелен на Сбербанк и поставки нефти.

"Мы изучаем российский банковский сектор, особенно "Сбербанк", на долю которого приходится 37% этого сектора и, конечно, вопросы, связанные с энергетикой", - цитирует ее Reuters.

Также фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над "умными механизмами", чтобы поставки нефти также можно было включить в последующие санкции. По ее словам приоритетом санкций является "сокращение доходов Путина".

При этом глава ЕК отмела обвинения в адрес властей ФРГ в том, что они тормозят нефтяные санкции против России: "Германия согласилась на все пять предложенных нами пакетов санкций в течение 48 часов".

Никогда еще Евросоюз "не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас", и Берлин сыграл в этом свою роль, заявила фон дер Ляйен.