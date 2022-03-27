МИД Украины: В мире не признают фейковые референдумы в оккупированных регионах

Решение главаря “ЛНР” Леонида Пасечника относительно возможного “референдума” о вхождении в состав России лишь ускорит падение государства-агрессора в пропасти глобальной изоляции.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНН.

«Российская Федерация не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях являются юридически ничтожными, и не будут иметь правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Зато Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, которое ускорит ее падение в пропасти глобальной изоляции”, - заявил Николаенко.

Сегодня утром российские СМИ опубликовали информацию, что главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на временно оккупированных территориях Луганской области может пройти "референдум" о вхождении региона в состав России.