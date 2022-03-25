Лукашенко поручил доработать непопулярные акты в поддержку патриотичных СМИ

Лукашенко поручил в кратчайшие сроки доработать вынесенный на его рассмотрение указ, регулирующий вопросы рекламы в средствах массовой информации, также ряд других непопулярных нормативных актов в поддержку патриотичных СМИ.

"[Лукашенко] поручил проработать в кратчайшие сроки - до конца месяца - не только проект указа, который сегодня обсуждался, но и другие нормативные акты, может быть, немножко непопулярные, которые помогут в первую очередь государственным и другим патриотично настроенным СМИ выживать в этот непростой период, когда меры рыночного регулирования, обычные меры ведения бизнеса не совсем работают", - сообщил сегодня министр информации Владимир Перцов (цитата БелТА).