Мининформ РБ приостановил деятельность издательства «Медисонт»

Мининформ Беларуси с 15 апреля приостанавливает на 3 месяца деятельность издательства «Медисонт».

«…были нарушены сроки обращения в Министерство информации Республики Беларусь с уведомлением об изменении сведений (о месте нахождения издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий, об учредителях издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий), подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», – называет причину ведомство.