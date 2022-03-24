Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи

Власти Австралии расширили санкции против России и Беларуси, включив санкционный список Лукашенко и членов его семьи.

«Власти Беларуси во главе с Лукашенко продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также вводим санкции в отношении его сына Виктора Лукашенко, который ранее занимал руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси, и его жены Галины Лукашенко», - говорится в заявлении австралийского МИД.

«Объявленные сегодня санкции являются дополнением к санкциям, ранее введенным в отношении 13 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны Беларуси Виктора Хренина», - отмечается в сообщении.

«Власти Беларуси разрешили российским вооруженным силам проводить учения в своей стране за несколько недель до вторжения. С тех пор они позволили России запускать баллистические ракеты из Беларуси в Украину, перебрасывать в Украину российских военнослужащих, тяжелое вооружение и танки, предоставили пункты дозаправки в Беларуси для российских военных самолетов и склады для хранения российского оружия и военной техники», - подчеркивается в заявлении.

Австралия также ввела санкции еще в отношении 22 российских пропагандистов и дезинформаторов, включая главредов Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.