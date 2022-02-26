Австралия разрабатывает список санкций в отношении властей Беларуси

Власти Австралии разрабатывают список санкций в отношении ряда сотрудников правительства Беларуси в связи с ситуацией вокруг Украины и военным вторжением РФ.

Об этом сообщила в субботу министр иностранных дел страны Марис Пейн, передает ТАСС.

Как отметила Пейн, после введения второго пакета антироссийских санкций власти Австралии также приступили к разработке "санкций в отношении ключевых фигур в белорусском правительстве, которые способствовали вторжению войск РФ в Украину".

"Военное вторжение является грубым нарушением международного права. Это нарушение устава ООН и самое вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности, которое Европа видела за последние десятилетия", - сказала она, отметив, что вина за произошедшее лежит, в том числе и на белорусских официальных лицах, поддержавших российскую агрессию и "оказавших помощь в организации вторжения".