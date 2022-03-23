Зеленский предупредил об угрозе химической атаки со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе химической атаки со стороны российской федерации.

«На днях российские войска обстреляли химическое производство на территории Сумской области Украины. Там произошла утечка аммиака. Нас предупреждают о возможных химических атаках, в частности с применением зарина. Как это было в Сирии. А одной из основных тем для дискуссий мировых политиков стал вопрос о том, как реагировать, если Россия применит еще и ядерное оружие. Любая уверенность любого человека в мире, любой страны полностью разрушена”, - заявил Зеленский в очередном видеообращении.

Он напомнил, что в Украине находятся четыре действующие атомные станции - это 15 атомных блоков. Все они находятся под угрозой. Российские войска уже обстреляли из танков Запорожскую атомную станцию, крупнейшую в Европе.

Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности, которые бы действовали каждый раз в случае угрозы для мира.